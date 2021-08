Bürgergemeinschaft Langenfeld (B/G/L) beantragt Informationsveranstaltung zum Thema "Starkregen und Hochwasser"

Zur Sondersitzung des Planung-, Umwelt- und Klimaausschuss am 26.08.2021 um 18 Uhr in der Richrather Schützenhalle, hat die B/G/L am 12.08. beantragt, dass die Stadt Langenfeld eine Informationsveranstaltungen zum Thema "Starkregen und Hochwasser" für die Bürgerschaft anbieten möge.

Erneut hat ein Starkregenereignis in Teilen Langenfelds große Schäden verursacht. Nach dem letzten Starkregen im Jahr 2018 zeigte sich bei einer B/G/L-Infoveranstaltung in der Richrather Schützenhalle mit über 400 Besuchern das starke Informationsbedürfnis der Bürger.

Aufgrund der Coronabeschränkungen wird die B/G/L in diesem Jahr jedoch keine Informationsveranstaltung durchführen können. Auch eine Übertragung der Sitzung des Sonderausschusses für Planung Umwelt und Klima ins Internet wird leider nicht erfolgen, weil Teile des Langenfelder Stadtrat diese Art der Öffentlichkeitsarbeit immer noch blockiert, so dass vielen interessierten Bürgern der Zugang zu Informationen erschwert wird.

Darüber hinaus fordern wir in unseren Antrag, dass zu den Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung auch aussagekräftige Referenten/innen von der Feuerwehr, der Verbraucherzentrale und Bezirksregierung für die Informationsveranstaltung gewonnen werden.

Eine weitere Forderung ist, dass eine Live-Übertragung der Veranstaltung im Internet realisiert wird, damit es vielen Langenfelder Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird, sich zu informieren.

Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung nun bereits ohne politischen Beschluss einem Punkt unseres Antrages folgt und eine Informationsveranstaltung angekündigt hat.

Als Ort der Veranstaltungen bieten sich die Richrather und Reusrather Schützenhalle an.