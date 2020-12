𝗕/𝗚/𝗟 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲-𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗮𝗻 𝗦𝗰𝗵𝘂𝗹𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗻

Die B/G/L will die Langenfelder Schulen stärker unterstützen, damit im Falle von Quarantäne-Maßnahmen der Online-Unterricht sichergestellt werden kann.

Als Sofortmaßnahme hat die B/G/L-Fraktion dafür 50.000€ beantragt. Am 08.12.2020 wird der Stadtrat darüber entscheiden.

Es sei zu erwarten, dass in den Corona-Wintermonaten an den Langenfelder Schulen vermehrt Schülerinnen und Schüler und ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Der dann notwendige Online-Unterricht scheitere aber teilweise an den technischen Voraussetzungen, weil es immer noch großen Nachholbedarf bei der IT-Ausstattung an vielen Schulen gibt.

Deshalb beantragt die B/G/L, dass die Schulen durch externe IT-Dienstleister kurzfristig unterstützt werden, um die größten Probleme zu lösen und so ein Mindestniveau beim Fernunterricht für alle Langenfelder Schüler/innen zu ermöglichen.

Zur vollständigen Pressemeldung und Antrag.