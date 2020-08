Erleichtert zeigen sich heute die Schulleitung und das Schulreferat sowie Eltern und Kinder angesichts des negativen COVID-19-Tests des „Kontakt-Kindes“ an der Kopernikus-Realschule, das weiterhin in der vom Kreisgesundheitsamt angeordneten Quarantäne verbleibt.



Dies gilt auch für die 27 Kinder der Fröbelschule, die in der Kontakt-Quarantäne aufgrund eines positiv getesteten Kindes aus ihrer Klasse bleiben und nach Aussage des Kreisgesundheitsamtes am Donnerstag getestet werden.

Positiv getestet

Am Wochenende hat sich ein COVID-19-Fall an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule (BvA) ergeben: Eine Schülerin, in deren Familienkreis es vor dem Wochenende einen positiven Test gegeben hatte, wurde inzwischen ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet.

Kritischer Kontakt

Aufgrund des guten Hygienekonzeptes und der Mundschutzpflicht an der BvA hat sich aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes aber nur ein möglicherweise kritischer Kontakt ergeben. Diese Person wird nun getestet und verbleibt zur Sicherheit zunächst in Quarantäne.