Aufatmen in der Kindertageseinrichtung Langforter Straße: Die am Montag auf das Coronavirus getesteten Erzieherinnen hatten alle ein negatives Test-Ergebnis. Damit kann ab dem morgigen Mittwoch der Betrieb wieder aufgenommen werden, wenn auch eingeschränkt von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr (bis einschließlich Freitag), da drei Kolleginnen weiterhin in Quarantäne sind.

Reihentestung am KAG

Die angekündigte Reihentestung bei Teilen der Schülerschaft und Teilen des Lehrerkollegiums am Konrad-Adenauer-Gymnasium hat heute stattgefunden.