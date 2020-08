Drei gute und eine schlechte Nachricht gibt es zum Wochenbeginn in Sachen COVID-19 an Langenfelder Schulen.

Während die Reihentestungen an der Friedrich Fröbel-Schule alle negativ verliefen und sich auch der in Kontakt-Quarantäne befindliche Schüler an der Kopernikus-Realschule über ein negatives Corona-Testergebnis freuen durfte, wurde eine andere Schülerin der Kopernikus-Schule am Wochenende positiv auf COVID-19 getestet.

Direkte Kontakte

Nach vorliegenden Informationen des Kreisgesundheitsamtes werden nun die direkten Kontakte der Schülerin ermittelt und ggf. getestet, bzw. eine Quarantäne angeordnet. Aktuell sind dies nach Angaben des Gesundheitsamtes vier Mitschülerinnen und Mitschüler.

Quarantäne in Flüchtlingsunterkunft aufgehoben

Weitere gute Nachricht: Die Kontakt-Quarantäne für die Bewohnerinnen und Bewohner der vor zwei Wochen betroffenen Flüchtlingsunterkunft wurde heute aufgehoben.