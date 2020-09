Die am Dienstag durchgeführte Reihentestung von Teilen der Schülerschaft und einigen Mitgliedern des Lehrerkollegiums des Konrad-Adenauer-Gymnasiums hatte zwei weitere positiv auf das Virus getestete Schüler zum Ergebnis.

Da ein weiteres Testergebnis noch aussteht, hat die Schulleitung wie bereits am Freitag vergangener Woche als Vorsichtsmaßnahme die Jahrgangsstufe 9 am morgigen Freitag in den Homeschooling-Modus versetzt. Dies geschieht in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt.

Kontakt-Quarantäne-Anordnungen

Einen weiteren positiven Test vermeldet das Kreisgesundheitsamt bei einem Schüler der Kopernikus-Realschule, der ebenfalls weitere Kontakt-Quarantäne-Anordnungen auslöst - nach derzeitigem Stand bei der Familie des positiv Getesteten sowie bei maximal vier seiner Mitschüler. Auch hier werden Testungen der Kontaktpersonen folgen. Der positiv getestete Schüler hat in dieser Woche nicht am Unterricht in der Schule teilgenommen.