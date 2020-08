Am kommenden Sonntag, den 30. August 2020 geht die Handballabteilung der Hildener AT, die Hildener Wölfe, einen Testlauf an.

"Wir simulieren einen Heimspieltag, um so sehen zu können, ob das vorgelegte und genehmigte Hygienekonzept, auch der Praxis Stand hält", so Abteilungsleiter Jürgen Völl.

Um 12.30 Uhr starten die E-Jugendteams, um 14.30 Uhr die männliche B1-Jugend, danach testen die Herren gegen RSV Altenbögge-Bönen um 17:00Uhr

Um die Registrierung im Rahmen der Coronaschutzverordnung NRW vornehmen zu können, wird inscribe von unserem Partner, der COCUS AG, eingesetzt. Hier registrieren sich die Zuschauer mit Hilfe eines QR-Codes über ihr Smartphone, sollte jemand nicht über die Funktion verfügen, so kann er von einem Familienmitglied mit registriert werden. Das Verfahren ist konform mit der Datenschutzgrundverordnung. Auch dies ist ein Testlauf.

Sollte jetzt jemand auf die Idee kommen, als Zuschauer dabei sein zu wollen, bitte beachtet die MNS-Pflicht für die Zuschauer in der Halle. Wir freuen uns auf euch!!!!

Eure Handballer der Hildener Wölfe