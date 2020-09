Die ehemalige Hucklenbrucherin Nathalie Götz beendet im Alter von 32 Jahren aus familiären Gründen ihre Fußballerlaufbahn. Obwohl die Coronasituation, die auch in Berlin zu einem Ende der laufenden Saison führte dafür „sorgte“, dass ein Auswärtsspiel ihres 1.FC Union Berlin bei Blau Weiß Hohen Neuendorf in der Regionalliga Nord-Ost am 8.3. ein ungeplant abruptes Ende für ihre aktive Laufbahn sein sollte, so erlebte sie jetzt doch noch mit der Wahl zur „Berliner Fußballerin der Saison 2019/20“ eine tolle Wertschätzung. Ihr erstes Spiel als Vereinsfussballerin absolvierte sie 1994 für den HSV Langenfeld auf einem Turnier bei Grenzwacht Pannesheide (Region Aachen)

