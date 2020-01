Wählen Sie die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut in Kooperation mit dem Wochen-Anzeiger statt.

Egal, ob in Einzeldisziplinen oder als Mannschaft: Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, die in Langenfeld wohnen oder die in Vereinen oder auch Schulen der Stadt aktiv sind, konnten 2019 tolle Erfolge verbuchen.

Ehrung am 15. Februar

Für ihre herausragenden Leistungen werden sie am Samstag, 15. Februar, im SGL-Bewegungszentrum von der Stadt und dem Stadtsportverband geehrt. Bis zum 6. Dezember hatten alle Sportvereine, aber auch die Schulen, die Möglichkeit, die in Frage kommenden Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften dem Referat Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport zu melden. Ausschlaggebend für die Auszeichnung mit den Ehrenmedaillen in Gold, Silber und Bronze sind unter anderem vordere Platzierungen bei Westdeutschen, Deutschen oder Internationalen Meisterschaften eines ordentlichen Fachverbandes des Landessportbundes oder des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Vorauswahl getroffen

Daneben findet in diesem Zusammenhang jedes Jahr die Wahl zur „Sportlerin des Jahres“, zum „Sportler des Jahres“ und zur „Mannschaft des Jahres“ statt. Die Mitarbeiter des Referates Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport sowie der Stadtsportverband treffen dabei aus den eingegangenen Meldungen eine Vorauswahl. Wer am Ende das Rennen macht, entscheiden die Langenfelder Bürgerinnen und Bürger. Auch in diesem Jahr findet die Abstimmung in Kooperation mit dem Wochen-Anzeiger statt.

Abstimmung auf der städischen Homepage

An dieser Stelle erhalten Sie alle Informationen über die nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften. Abgestimmt werden kann auf der städtischen Homepage: www.langenfeld.de/sport. Wählen Sie Ihre Favoriten vom Januar bis zum 31. Januar. [/fett]

Kontakt bei Fragen

Für Fragen rund um die Langenfelder Sportlerehrung 2019 steht Bastian Köchling vom städtischen Sportreferat unter der Telefonnummer 02173/7943312 oder sport@langenfeld.de Rede und Antwort. Informationen zum Lokalkompass erhalten Sie in der Redaktion des Wochen-Anzeigers unter der Telefonnummer 02173/972940. Auf dem Foto sind zahlreiche Sportlerinnen und Sportler zu sehen, die für die jeweiligen Titel nominiert sind.

Hier geht werden die Nominierungen

vorgestellt



Sportlerin des Jahres

Sportler des Jahres

Mannschaft des Jahres