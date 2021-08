Jedes Jahr wetteifern Mitglieder des Filmkreises-Langenfeld in einem internen Filmwettbewerb um den begehrten Wanderpokal. Gewinnerin des Pokal für 2020 ist Sabine Leefers.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr - auf Grund der Corona-Pandemie - ausfallen musste, warteten die Teilnehmer ungeduldig darauf, sich mit der Konkurrenz zu messen und ihre Filme der Jury vorstellen zu können. „Wir sind froh, dass wir nach der Lockerung jetzt den Wettbewerb in einem begrenzten Kreis nachholen konnten“, so Max Heribert Gierlichs, Leiter des Filmkreises.

Nur 14 Personen trafen sich unter Corona-Bedingungen im großen Veranstaltungsraum im Ankerplatz. „Wir sind der Pfarre St. Josef und Martin sehr dankbar, dass sie uns den Raum zur Verfügung gestellt hat“, so Gierlichs weiter. „Denn der Saal mit perfekter Technik und großer Projektionsfläche bietet ideale Voraussetzungen.“

Gewinnerin des Pokals für 2020

Reiseberichte wie Safaritouren und Städtereisen, von Dokumentationen über Impressionen bis zu Animationsfilmen, das Filmgenre war wieder vielseitig.

Den ersten Platz und damit Gewinnerin des Pokals für 2020 erzielte Sabine Leefers, mit der Dokumentation „Wir bilden aus mit Herz und Verstand“. Sie konnte die Jury mit ihrem frischen Bericht über die Ausbildung von Pflegekräften im St. Martinus-Krankenhaus beindrucken.

Der 2. Platz ging an Willi Kropp mit dem Animationsfilm „Von Pfalz zu Pfalz“.

Den 3. Platz teilten sich Monika Lummerich mit ihrem Film „Kulturraum Hombroich“ und Willi Kropp mit der Animation „Steckenpferd“.

Filme auf der Homepage

Zu sehen sind die Filme auf der Homepage: www.filmkreis-langenfeld.de

Seit Jahresanfang arbeiten die Mitglieder an ihren Beiträgen bereits für den nächsten Wettbewerb 2021, der am Samstag, 13. November, stattfindet. Gierlichs: „Trotz Corona-bedingter Zwangspause waren unsere Mitglieder nicht untätig. Per Videokonferenz haben wir Kontakt gehalten und die Zeit genutzt, gestellte Aufgaben geübt und Filmideen verwirklicht. So sind über 20 Kurzfilme entstanden."

Mehr Infos

Weitere Informationen unter: www.filmkreis-langenfeld.de. Auskünfte erteilen Max Heribert Gierlichs unter Telefon 02173/977646 und Dieter Gottschalk unter Telefon 02173/81264.