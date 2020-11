Gerade erst hat sich die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) 5 konstituiert, stehen schon zur Entwicklung des Düsseldorfer Nordens wichtige Themen auf der Agenda. Im Gespräch mit dem LK erläuterte der Fraktionsvorsitzende Benedict Stieber, welche Projekte nun in Fokus rücken.



Unter dem Slogan „Innen- vor Außenentwicklung“ ist für den 28-jährigen Kaiserswerther in den kommenden Jahren das Bauen im Stadtbezirk wichtig. So sollen die Freiflächen zwischen den Dörfern und damit auch die Ortsstrukturen der Stadtteile erhalten bleiben.

Aber auch die Aufgabenstellung der Infrastruktur im Norden soll große Beachtung finden. So wird sich die CDU in der BV 5 um die Entwicklung der Wiese „Am Fettpott“ zur Schaffung eines neuen Ortsmittelpunktes in Angermund genauso kümmern, wie um das Schloß Kalkum, die Entwicklung des Kaiserswerther Marktes, der dringend notwendigen Umsetzung der Planung eines Lebensmittelmarktes am Dreiecksparkplatz und den Bau der neuen Feuerwache in Kaiserswerth.

„Die Standortfrage der neuen Feuerwache konnten wir ja bereits positiv nach vorne bringen und haben nun einen exzellenten Standort dezentral am Kreisverkehr gefunden. Nun gilt es, konkrete Pläne umzusetzen und die Finanzierung auch in diesen schweren Zeiten auf die Beine zu stellen", so Stieber.



Verkehrspolitische Angelegenheiten sind dringlich



Zudem müssen Themen, wie das Neubaugebiet „Am Wasserwerksweg“ in Wittlaer, behandelt werden. Gerichtlich wurde das Recht zu Bauen dort erstritten, „aber in welchem Umfang ist noch nicht geklärt.“

Auch die verkehrspolitischen Angelegenheiten sind dringlich. Das Fremdparken, bedingt durch die Messe und den Flughafen, sorgen bei den Anwohnern in Lohausen und Stockum, vor allem sobald sich die Coronalage entspannt, weiter für Ärger.

Zum Schutz der Bürger sollte auch dort eine Lösung, eventuell durch Park & Ride Parkplätze, gefunden werden.

Darüber hinaus ist und bleibt der RRX bezüglich des Lärmschutzes ein wichtiges Thema in der neuen Wahlperiode. Aber der Fraktionsvorsitzende ist zuversichtlich, diese Aufgaben und viele weitere Themen mit seinem Team meistern zu können und den Norden gemeinsam weiter zu gestalten.