Seit neun Monaten steht den Bürgern der Landeshauptstadt Düsseldorf das Diagnosezentrum an der Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15, sowie der mobile Dienst zur Verfügung, um sich auf das Covid-19 Virus testen zu lassen. Über 88.000 Testungen wurden seit Inbetriebnahme durchgeführt. Dieses Angebot hält die Stadt auch zwischen Weihnachten und Neujahr mit angepassten Öffnungszeiten aufrecht. Wer sich in den städtischen Testeinrichtungen abstreichen lassen möchte, muss dafür nach wie vor zwingend einen Termin bei der Corona-Hotline unter der Telefonnummer 0211/8996090 vereinbaren. Die städtische Hotline ist ebenfalls an den Feiertagen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet:

Von M. Schirrmacher

- Donnerstag, 24. Dezember bis Samstag, 26. Dezember: von 9 bis 14 Uhr

- Sonntag, 27. Dezember: geschlossen

- Montag, 28. Dezember bis Mittwoch, 30. Dezember: von 7.30 bis 21 Uhr

- Donnerstag, 31. Dezember bis Freitag, 1. Januar 2021: von 9 bis 14 Uhr

- Samstag, 2. Januar: von 8 bis 16 Uhr

- Sonntag, 3. Januar: geschlossen

Wer mit dem Auto kommt, kann den Abstrich im Drive-In vornehmen lassen; wer über kein Auto verfügt, zu Fuß oder mit dem Rad kommen möchte, kann sich in der Diagnosepraxis abstreichen lassen. Die beiden Testeinrichtungen an der Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15, haben zwischen Weihnachten und Neujahr zu folgenden Zeiten geöffnet:

- Donnerstag, 24. Dezember bis Samstag, 26. Dezember: von 9 bis 14 Uhr

- Sonntag, 27. Dezember: geschlossen

- Montag, 28. Dezember bis Mittwoch, 30. Dezember: von 9 bis 16 Uhr

- Donnerstag, 31. Dezember bis Freitag, 1. Januar 2021: von 9 bis 14 Uhr

- Samstag, 2. Januar: von 9 bis 16 Uhr

- Sonntag, 3. Januar: geschlossen

Vor Donnerstag, 24. Dezember und ab Montag, 4. Januar, gelten für die städtischen Testeinrichtungen weiterhin die regulären Öffnungszeiten von montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr. Auch die Kontaktpersonennachverfolgung arbeitet zu oben stehenden Uhrzeiten und wird Infizierte und deren Kontaktpersonen kontaktieren und informieren.

Hintergrund: Test und Befund

Sobald das Ergebnis der Testungen vorliegt, können die getesteten Personen selbstständig via QR-Code ihr Ergebnis schnell und unkompliziert abrufen. Die Ergebnisse der Testungen liegen in der Regel innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach Laboreingang vor.

An der Diagnosepraxis und am Drive-In sowie durch den mobilen Dienst kann sich weiterhin jeder testen lassen, der in Düsseldorf wohnt oder arbeitet und typische Krankheitssymptome wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot, Fieber oder Gliederschmerzen zeigt. Darüber hinaus können aktuell Kontaktpersonen der Kategorie I sowie Personen, die von der Corona-Warn-App auf ein erhöhtes Risiko hingewiesen wurden, abgestrichen werden. Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona