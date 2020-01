Auto eines CDU Politikers in Marl Lenkerbeck beschossen?

In der Zeit zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 16:00 Uhr beschossen unbekannte Täter, vermutlich mit einer Zwille, einen parkten schwarzen BMW X1 an der Hülsbergstraße. An dem Auto entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Möglicherweise hat es im Umfeld weitere Sachbeschädigungen durch den Beschuss mit einer Zwille gegeben. Der Polizei liegt eine Anzeige vom vergangenen Samstag vor. Hier soll eine Rollade an der Recklinghäuser Straße mittels Zwille beschädigt worden sein.

Pkw von Uwe Göddenhenrich

CDU Ortsverband Marl-Lenkerbeck ist stinksauer.Gestern um gab es einen

Schuss auf den Pkw unseres Vorsitzenden Uwe Göddenhenrich, zwischen Montag 30.12 17,00 Uhr und heute Morgen 11.00 Uhr. Die 👮‍♀️ 👮‍♀️ ist informiert. Tatort: Hülsbergstr 178 in Marl.