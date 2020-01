Dorstenerin (40) kollidiert in Marl mit Ampelmast - Autofahrerin schwer verletzt - 6.000 Euro Sachschaden

Eine Autofahrerin (40) wurde in Marl bei einem Unfall schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr, fuhr die Dorstenerin auf der Dorstener Straße In Marl in Richtung Dorsten. An der Ampel Buerer Straße hielt sie an, als diese auf Rot wechselte. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr das Auto ohne erkennbaren Grund nach rechts und prallte gegen den Ampelmast.

Internistischer Notfall?

Die 40-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist ein internistischer Notfall nicht auszuschließen. Bei dem Unfall entstand 6.000 Euro Sachschaden, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.