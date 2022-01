Gestohlenes Wohnmobil gesucht

Hinweise auf den Verbleib eines gestohlenen Wohnmobils. Unbekannte hatten das geparkte Fahrzeug zwischen Montag, 13. Dezember 2021, 17.15 Uhr, und Dienstag, 14. Dezember 2021, 17.15 Uhr, von der Feldmarkstraße in der Feldmark entwendet. Nachdem den Eigentümern der Diebstahl des Fahrzeugs aufgefallen war, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.



Das weiße Wohnmobil der Marke Knaus mit blauen Ornamenten und blauer Schrift ist äußerlich auffällig durch ein zweites Alkovenfenster auf der Fahrerseite sowie durch einen am Heck befindlichen Aufkleber mit dem Schriftzug "Neue Philharmonie Westfalen". Zudem verfügt das Gefährt über zwei große Solarpanele auf dem Dach, an der Seite über eine Einstieghilfe mit Bügel, die auch als Türverriegelung dient, sowie über eine abnehmbare Anhängerkupplung an schwarzer Rahmenverlängerung.