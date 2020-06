Mangelnde Ladungssicherung

Einen kuriosen Fall von versuchter Ladungssicherung haben Polizeibeamte im Recklinghäuser Stadtteil Süd festgestellt. Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, hielten sie auf der Bochumer Straße einen Autofahrer aus Recklinghausen an. Er transportierte ein Sofa auf dem Autodach. Das Sofa war lediglich mit einer Wäscheleine an der Dachreling befestigt. Zusätzlich hielt der Beifahrer das Sofa fest, damit es nicht vom Autodach fällt.

Leider reicht diese Art der Sicherung nicht aus, um ein Sofa sicher zu transportieren. Den Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, wegen mangelhafter Ladungssicherung.

Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert ist und die Kfz-Steuer nicht bezahlt wurde. Entsprechende Strafanzeigen wurden in die Wege geleitet.

An dieser Stelle der Hinweis der Polizei: Ladungssicherung betrifft nicht nur die Ladung außerhalb des Fahrzeugs. Auch im Auto muss Ladung so gesichert sein, dass sie bei einem Unfall und beim starken Bremsen nicht verrutschen und im Fahrzeug zum gefährlichen Geschoss werden kann. Dazu zählt auch die Sicherung von mitfahrenden Hunden.