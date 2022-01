Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

In der Woche kam es auf der Unterstraße in Höhe der Haltestelle Igelstraße in Bochum zu einem Verkehrsunfall. Eine Straßenbahn kollidierte mit einem fahrenden PKW und traf diesen im hinteren Heckbereich der Fahrerseite. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags des Fahrzeugs auf der Fahrerseite aus und schützten den PKW-Insassen vor schwereren Verletzung.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte der Fahrer das Fahrzeug durch Unterstützung der Einsatzkräfte das Fahrzeug verlassen. Zur Sicherheit ist der Fahrer des PKWs durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahes gelegenes Krankenhaus transportiert worden. Der Fahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Feuerwehr Bochum war der Einsatz gegen 13 Uhr beendet. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.