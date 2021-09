Brücke über den Sickingmühlenbach in Marl wieder freigegeben

Die Brücke über den Sickingmühlenbach in Marl ist ab Donnerstag, 2. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Nach den Sanierungsarbeiten, die der Fund von belastetem Material zusätzlich erschwert hatte, wurde in den letzten Tagen die Asphaltdecke fertiggestellt, so dass die Nordstraße ab Donnerstag wieder in beiden Fahrtrichtungen nutzbar ist. In der nächsten Woche werden noch die Markierungen aufgebracht. Während dieser Arbeiten kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.





Kreisverkehr

Langfristig ist geplant, zur Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes die Einmündung der Nordstraße (K 22) in die Carl-Duisberg-Straße zu einem Kreisverkehr umzubauen und dabei die Flurstraße direkt an die Carl-Duisberg-Straße anzubinden. Die verkehrlichen Planungen zur Umsetzung von "gate.ruhr" bieten perspektivisch auch die Möglichkeit, die Radwegeverbindungen qualitativ hochwertig auszubauen und künftig entlang der Nordstraße außerhalb der Ortsdurchfahrt weiterzuführen.

Um die Erschließungsarbeiten durchführen zu können, war es notwendig, zunächst die marode Brücke über den Sickingmühlenbach so zu ertüchtigen, dass sie noch einige Zeit genutzt werden kann.