Bürgerbüro der Stadt Marl hat erweiterte Öffnungszeiten

Das Stadtinformationsbüro i-Punkt schränkt auch im Februar die Samstag-Öffnungszeiten ein und macht an den Samstagen nur am 8. Februar auf. An diesem Samstag ist zeitgleich auch das Bürgerbüro von 9.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

Bürgerbüro erweitert Öffnungszeiten

An allen anderen Werktagen ist der i-Punkt einschließlich des Ticket-Services – wie gewohnt – jeweils von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der i-Punkt bis auf Weiteres nur an jedem zweiten Samstag im Monat geöffnet. Das nur wenige Meter entfernte Bürgerbüro öffnet – probeweise bis Mai – an jedem zweiten Samstag im Monat in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr für Kundinnen und Kunden mit Terminvereinbarung. Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten kommt das Team des Bürgerbüros den Bürgerinnen und Bürgern entgegen, die außerhalb Marl berufstätig sind oder studieren und die üblichen Öffnungszeiten nur schwer in Anspruch nehmen können, um sich an- oder umzumelden sowie Ausweisdokumente oder Führungszeugnisse zu beantragen. Die Abholung von Dokumenten ist samstags allerdings nicht möglich.

Termine online buchen

Samstagstermine im Bürgerbüro können wie üblich telefonisch unter den Rufnummern 99-2301, 99-2381 oder 99-2386 vereinbart oder über die Terminvergabe im Internet gebucht werden. Eine Vorsprache ohne vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich.