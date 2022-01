Menden. Am Freitag, 11. Februar, um 20.30 Uhr feiern die Theaterkids der Katastrophen Kultur eine Premiere.

Das Stück "Banale Leiden" beschreibt den Alltag von Jugendlichen heutzutage. Mit Humor wird versucht darzustellen, mit welchen Problemen psychisch erkrankte Jugendliche täglich zu kämpfen haben. Dabei geht es um die offensichtlichen Probleme, wie Bulimieanfälle und die weniger offensichtlichen, wie durch Stress kausalisierte Affekthandlungen: Banale Leiden eben.

Neben der Premiere am 11. Februar, gibt es zwei weitere Vorstellungen des Stücks am Samstag, 12. Februar, um 20.30 Uhr und am Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr. Die Aufführungen finden jeweils im Scaramouche Theater, Am Hühnenköpfchen, statt.

Tickets gibt es bei allen ProTicket Vorverkaufsstellen, in Menden unter anderem bei Daub, Bürgerbüro, Bücherei und Tabak Semer, oder unter www.proticket.de/scara.