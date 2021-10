Menden. Am Montag, 1. November, um 19 Uhr kommt mit Edgar Selge ein großer deutscher Schauspieler auf die Bühne der Wilhelmshöhe. Edgar Selge wird ein Gespräch mit dem Redaktionsleiter Kultur der Funke Mediengruppe führen und aus seinem ersten, stark biografischen Buch vortragen.

Eine Reise in das Jahr 1960

Ein Zwölfjähriger erzählt seine Geschichte zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik. Exemplarisch und radikal persönlich. Eine Kindheit um 1960, in einer Stadt. Ein bürgerlicher Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird. Der Vater ist Gefängnisdirektor. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen.

Überall spürt der Junge Risse in der geordneten Welt. Gebannt verfolgt er die politischen Auseinandersetzungen, die seine älteren Brüder mit den Eltern am Esstisch führen. Aber er bleibt Zuschauer. Immer häufiger flüchtet er sich in die Welt der Phantasie.

Erzählung aus Edgar Selges Leben

Der Junge, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, erzählt uns sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt. Ob Bach oder Beethoven, Schubert oder Dvořák, Marschmusik oder Gospel: Wie eine zweite Erzählung legt sich die Musik über die Geschichte und begleitet den Drang nach Freiheit.

Tickets für die drei Veranstaltung sind bei Daub und unter www.buch-daub.de erhältlich. Für die Veranstaltungen gilt die 2G-Regel, geimpft oder genesen.