Die Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca ist aufgehoben. Somit werden die Schutzimpfungen mit diesem Vakzin ab sofort in den Impfzentren des Märkischen Kreises, des Kreises Unna und des Kreises Soest fortgesetzt.

Die Bundesregierung ist am Donnerstag einer Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zum weiteren Einsatz des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca (AZD1222) gefolgt. Dieses Vakzin darf ab sofort wieder bundesweit verimpft werden. Es werden allerdings einige ergänzende Erläuterungen zu möglichen Nebenwirkungen in die Aufklärung übernommen. Somit werden die Impfungen mit AstraZeneca auch wieder im Impfzentrum des Märkischen Kreises durchgeführt.

Neuen Termin vereinbaren

Die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca war am Montagnachmittag auf Anweisung des NRW-Gesundheitsministeriums unverzüglich auch im Märkischen Kreis umgesetzt worden. Knapp 250 geplante Impfungen waren davon an diesem Tag betroffen – bis einschließlich Donnerstag waren es insgesamt 1.375 Impfungen. Termine mit dem BionTech-Impfstoff, der insbesondere der Generation 80plus vorbehalten ist, fanden in dieser Woche wie gewohnt statt.

"Alle für die nächsten Tage gebuchten Termine sind weiterhin gültig und können direkt wieder wahrgenommen werden. Diejenigen, die in der Zeit von Montag bis Donnerstag ihren Impftermin mit AstraZeneca auf Grund der Aussetzung nicht wahrnehmen konnten, können ab sofort einen neuen Termin über den bekannten Buchungslink vereinbaren. Auch neue Termine für die berechtigten Personengruppen können ab sofort wieder gebucht werden. Neue Termine werden nach Verfügbarkeit immer wieder freigegeben", berichtet Dr. Gregor Schmitz, ärztlicher Leiter des Impfzentrums.

Diese Regelung gilt auch für den Kreis Unna: Nach der Verlautbarung der Bundesregierung hat gestern Abend das NRW-Gesundheitsministerium grünes Licht für die Impfungen mit dem AstraZeneca Impfstoff gegeben. Das heißt, dass die Impfungen ab sofort weiter gehen können. Termine die für heute und die kommenden Tage angesetzt waren, haben sofort wieder ihre Gültigkeit. Termine, die abgesagt wurden und bereits in der Vergangenheit liegen, werden neu vergeben. Der alte Buchungscode ist dafür weiter gültig.

19. März 2021

Impfungen mit AstraZeneca gehen weiter

Termin-Fehlbuchungen nehmen zu – Nur Termine für Über-80-Jährige bei KVWL buchen

Nach dem Stopp der Impfungen mit AstraZeneca am Montag, 15. März 2021, hat das Landesgesundheitsministerium jetzt den Impfstoff wieder freigegeben. Damit werden alle Impfungen mit AstraZeneca, die bereits für die kommenden Tage terminiert sind, im Kreis Soest durchgeführt. Alle Impf-Termine, die in der vergangenen Woche nicht stattfinden konnten, müssen neu vereinbart werden. Dies kann am einfachsten unter www.kreis-soest.de/impftermin geschehen. Darauf weist die Geschäftsstelle des Impfzentrums hin.

Das Portal der KVWL unter www.116117.de sowie die Hotline 0800-116 117 02 sind weiterhin ausschließlich für die Über-80-Jährigen vorgesehen. Termine, die bei der KVWL von anderen Personengruppen gebucht werden, haben keine Gültigkeit. „Wir mussten bislang rund 300 Personen wieder nach Hause schicken, weil sie fälschlicherweise über das System der KVWL einen Termin gebucht hatten“, bedauert Mirko Hein, Leiter der Geschäftsstelle. „Diese Termine fehlen dann für die Über-80-Jährigen, darum noch einmal unser Appell: Bitte buchen Sie keine Termine über die www.116117.de, sofern Sie nicht zu den Über-80-Jährigen gehören. Tätigen Sie Ihre Buchungen bitte unter www.kreis-soest.de/impftermin.“