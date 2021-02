702 Menschen aus dem Märkischen Kreis sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwoch, 24. Februar, meldet das Kreisgesundheitsamt 127 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig.

Nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich im Märkischen Kreis in den vergangenen sieben Tagen 118 Männer und Frauen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt.

Von den 127 neu infizierten Personen stammen neun aus Hemer, 18 aus Iserlohn, 28 aus Menden sowie eine aus Nachrodt-Wiblingwerde. Damit steigt die Zahl der akut ansteckenden Personen auf 702. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, ebenso wie 1.391 ermittelte Kontaktpersonen. Eine 90-jährige Seniorin aus Iserlohn ist in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstorben.

19 Patienten auf der Intensivstation

Die Gesundheitsdienste planen für heute 52 Coronatests, davon 39 an der Teststation Lüdenscheid, acht an der Teststation in Iserlohn und fünf Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet. In den Krankenhäusern werden zurzeit 91 Covid-19-Patienten behandelt, davon 19 intensivmedizinisch. Zwölf müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind derzeit 26 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 23 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind neun und in Kitas elf Coronafälle bekannt; 68 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich 11.583 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 10.635 Männer und Frauen haben den Virus bereits überwunden. 246 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Balve: 12 Infizierte, 208 Gesundete und 21 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Hemer: 57 Infizierte, 798 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Iserlohn: 170 Infizierte, 2.392 Gesundete, 345 Kontaktpersonen und 45 Tote

• Menden: 127 Infizierte, 1.168 Gesundete, 203 Kontaktpersonen und 36 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 175 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 6 Tote

Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das Landeszentrum Gesundheit angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.