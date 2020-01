Der SPENDEN-SPEED läuft wieder! Am Sonntag geht es in den Ruhrpott!

Der Neujahrslauf am Phoenixsee steht auf dem Plan.

Hier gilt es in 1,5 Stunden, so viel Runden wie möglich um den See zu drehen.

Der SPEED, schaffte letztes Jahr 6 Runden 19,6 KM!

Dies auch das Ziel für 2020!

Suche deshalb noch Sponsoren-of-the-Day, die bereit sind 20,-€ zu sponsern!

Bitte meldet Euch, unter Spenden-speed@gmx.de.

Bei Fragen zum Projekt, erreicht Ihr den SPENDEN-SPEED unter 0171/1972408