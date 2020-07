Wenn die etwa 10 Kilogramm schweren, aus Fichtenleimholz bestehenden Schützenvögel in Bösperde ausgestellt sind, läuft normalerweise der Countdown für das Schützenfest in Bösperde. Die hölzernen Aare, ausgestattet mit den Insignien Krone, Zepter und Apfel, sind auch dieses Jahr, trotz der Absage aller Volks- und Schützenfeste, seit dem 20. Juni 2020 bei der Bäcker- und Konditorei Lintz in Bösperde zu bestaunen. Ein für Jedermann sichtbares Zeichen vom gelebten Brauchtum und Tradition waren dann am Samstag, 04. Juli 2020 um Punkt 12.00 die Böller, die nicht zu überhören waren. Unter der Leitung von Kommandant Dirk Niermöller wird auch hier in der Corona-Zeit die Tradition vorbildlich gelebt.

