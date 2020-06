Oberst Theo Filthaut: "Das HBL Schützenfest wird dieses Wochenende in unseren Gedanken und Herzen stattfinden

Liebe Schützenschwestern und liebe Schützenbrüder,

liebe Bürgerinnen und Bürger,

nachdem wir letztes Jahr gemeinsam ein unglaublich schönes Schützenfest in Bösperde gefeiert haben, eine harmonische Gemeinschaft auf dem Schützenplatz und in unserer HBL Schützenhalle mit Ihnen erleben durften, erleben wir aktuell, wie das Coronavirus uns weltweit alle in Geiselhaft genommen hat. Wir stehen privat und geschäftlich vor unbekannten und großen Herausforderungen. Auch im Schützenwesen.

Das, was HBL seit 1857 ausmacht sind Gemeinschaft, Solidarität, Zusammenhalt, ausgedrückt in den starken Worten "Glaube, Sitte, Heimat", verbunden mit unserem aller festen Willen, unglaubliches in dieser Gemeinschaft zu schaffen, habe ich mir als Oberst unseres SV HBL 1857 e. V. selber als Ziel gesetzt. Ich habe kein gültiges Rezept für alle Fragen und schon gar nicht irgendwelche Antworten zum richtigen Umgang, nach dem "wie lang noch" und nach dem Tag "danach".

Das HBL Schützenfest wird dieses Wochenende in unseren Gedanken und Herzen stattfinden. Als Oberst verspreche ich meinen Schützenschwestern, Schützenbrüdern und Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger Bösperdes, die Eckpfeiler unser Gesellschaft zu stabilisieren und solidarisch mit Ihnen allen die Situation mit meinen Vorstandsfreunden im und unserem Schützenverein bestmöglich zu bewältigen.

Ihnen und Euch allen gilt heute einmal mehr denn je ein großer Dank für die bisherige Treue.

Wir alle wachsen an unseren Aufgaben. Mit Ihnen und Euch wächst vor allem aber der Zusammenhalt in unserer Region, unserem Dorf, unserem Bösperde, in dieser schwierigen Zeit.

Bleiben Sie gesund - Gott segne uns!

Ihr Oberst

Theo Filthaut

HBL 1857 e. V.