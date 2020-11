Traditionell unterstützt der Initiativkreis Mendener Wirtschaft die Mendener Selbsthilfegruppen mit einer Spende in der Vorweihnachtszeit.

Auch im Jubiläumsjahr 2020 werden erneut 3.500 Euro ausgeschüttet, um die ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz der vielen Menschen, die ihre Freizeit für Hilfsbedürftige zur Verfügung stellen, zu honorieren.

Diese gute Tradition wurde ursprünglich von den IMW-Ehrenmitgliedern Ott-Heinrich Plote und Bruno Diekmann ins Leben gerufen. Mit dem Erlös aus der Veranstaltung „Jazz meets Classic“ begann im Jahr 2001 das Engagement des IMW für die Selbsthilfegruppen in Menden. In diesem Jahr jährt sich das Ereignis bereits zum 20. Mal.

Bereits zum 20. Mal

Insgesamt wurde in den vergangenen 20 Jahren das ehrenamtliche Engagement vom Initiativkreis Mendener Wirtschaft mit rund 70.000 Euro und der aufgelegten Broschüre „Rat und Hilfe“, in denen alle Angebote der heimischen Selbsthilfegruppen gebündelt und die Ansprechpartner genannt sind, unterstützt. „Ohne die engagierten Menschen in den Selbsthilfegruppen wäre Menden weniger liebens- und lebenswert. Sie unterstützen in schwierigen Lebenssituationen und übernehmen Aufgaben, für die in öffentlichen Töpfen häufig kein Geld mehr ist“, betont der IMW-Vorstand.

Aufgrund der Einschränkungen und notwendigen Maßnahmen, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind, konnte die Spendenübergabe in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Rahmen einer kleinen Feierstunde persönlich erfolgen, was hoffentlich im nächsten Jahr wieder möglich sein wird.



Hintergrund: