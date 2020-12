66-Jährige bei Sturz schwer verletzt

Am Dienstag, 22. Dezember, befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Schmallenberg gegen 11.30 Uhr die Moerser Grubenstraße in Fahrtrichtung Lintforter Straße.

An der Einmündung stieß er mit einer von links kommenden 66-jährigen Radfahrerin aus Moers zusammen, die den Radweg befuhr. Die Moerserin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb.