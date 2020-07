Kellerbrand in der Leuschnerstraße

Am frühen Samstagmorgen, 11. Juli, kam es aus bisher unbekannten Gründen gegen 5 Uhr zu einem Brand im Keller eines Hauses an der Moerser Leuschnerstraße. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr standen mehrere Anwohner auf Balkonen in den Obergeschossen.

34-Jährige Bewohnerin schwer verletzt

Sie mussten von der Feuerwehr mit einerDrehleiter evakuiert werden. Eine 34-jährige Bewohnerin lag bewusstlos vor dem Haus und musste mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeibeamte sperrten die Leuschnerstraße für den Zeitraum der Lösch- und Rettungsarbeiten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841/ 171-0.