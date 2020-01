Ein schwarzer BMW beschädigte am Montag, 30. Dezember, zwischen 7.30 Uhr und 11.45 Uhr einen weißen Hyundai, der am Ostring in Moers parkte.Ein bislang unbekannter Zeuge hatte an dem beschädigten Hyundai einen Zettel hinterlassen, auf dem das Kennzeichen des vermeintlichen Verursachers stand. Das Verkehrskommissariat in Moers sucht jetzt den Zeugen oder die Zeugin, da der genaue Unfallhergang nicht bekannt ist. Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter Telefon 02841/1710.