Bei schönstem Sonnenschein hatte Diana Finkele in den Schlossinnenhof eingeladen, um das Programm der Sommerkonzerte 2021 vorzustellen.

Am 13. August geht es los, mit 4 Konzerten der COMEDIAN HARMONISTS 1934 – 2021. Das Ensemble hatte sich im letzen Jahr zum Moerser Fest der Demokratie zusammengefunden und ist zusammengeblieben. Nun kommen sie mit einem abendfüllenden Programm im Rahmen der Veranstaltungsreihe: „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zurück nach Moers und haben ganz viele Titel aus dem letzen Konzerts der COMEDIAN HARMONISTS in München am 13. März 1934 dabei, bevor die jüdischen Mitglieder des Ensembles aus ihre Heimat vertrieben wurden.

Diana Finkele: „Zum ersten Mal stand heute wieder eine Schulklasse vor der Museumstür, überall öffnen sich wieder die Türen. Ich freue mich sehr darauf, dass hei bei uns zu den Sommerkonzerten im Innenhof wieder Besucher begrüßen zu dürfen. Wir bleiben vorsichtig, das Publikum wird, wie in einem Open-Air-Varieté, an Tischen sitzen, wenn es die aktuellen Bedingungen zulassen. Alle bekommen vom Restaurant Leonardo im Park beim Einlass einen Picknickkorb zusammengestellt, der im Preis inbegriffen ist, den aber jede und jeder nach eigenen Wünschen ergänzen und aufstocken kann.“

Neben den Abendkonzerten wird es im Schlossinnenhof zwei Matineekonzerte als DANKESCHÖNKONZERTE geben. Konrad Göke: „Wir wünschen uns, dass viele Unternehmen, Institutionen, Privatpersonen Karten kaufen und an Menschen verschenken, die in den letzen Monaten besonderes geleistet haben. Das kann die Nachbarin sein, die Lebensmittel vor die Tür stellte, das können viele sein, die es dringend verdient haben, dass man ihnen endlich einmal DANKE sagt!“ Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse an Niederrhein: „Besonders diese Idee wollen wir unterstützen und haben schon einmal die ersten 50 Karten à 33 Euro gekauft, die ganz gezielt dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern, in den Pflegeinrichtungen zugutekommen sollen. Unter der Emailadresse: veranstaltungen@sk-an.de können sich Pflegerinnen und Pfleger aus Krankenhäusern und der Seniorenpflege ab sofort um eine der Karten bewerben.“

SOMMERKONZERTE im Schlossinnenhof 13. -22. August 2021

COMEDIAN HARMONISTS 1934 – 20210

im Rahmen der Veranstaltungsreihe 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Freitag, 13., Samstag, 14. und Sonntag, 15. August 2021, jeweils 20.00 Uhr

Sonntag, 15. August, 11.00 Uhr Matinee- und DANKESCHÖNKONZERT

Das Swing Orchester THE TIME RAG DEPARTMENT

kommt mit Unterstützung des Kulturbüros aus Berlin nach Moers

Freitag, 20. August, 20.00 Uhr

Samstag, 21. August 2021, 11.00 Matineekonzerte auf dem Schlossvorplatz (bei Bedarf, bitte Sitzgelegenheit mitbringen)

Musik der Sinti und Roma, das MARKUS REINHARDT ENSEMBLE & STELLA LOUISE GÖKE aus Köln mit ihrem Programm „Zigeunerschnitzel“, Melodien aus der Welt der Operette, des Schlagers...

Sonntag, 22. August, 11.00 Uhr Matinee- und DANKESCHÖNKONZERT

Sonntag, 22. August, 20.00 Uhr

Karten bei Moers Marketing für 33 € p. P. zzgl. VVK - Gebühren und an der Kasse Museum. Die Karten beinhalten einen Imbiss den das Restaurant Leonardo bei den Abendkonzerten und das Wirtshaus im Landratsamt bei den Frühstückskonzerten bereitstellt.