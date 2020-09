Nico Maas kommt mit seiner Gitarre nach Moers

Am kommenden Sonntag, 6. September, wird zum ersten Mal wieder in der Moerser Stadtkirche um 17 Uhr mit einem FIVE o´CLOCK Konzert durchgestartet. Die Besucherzahl wird auf 60 Personen begrenzt bleiben. Die Konzertreihe FIVE o´CLOCK wird ausschließlich und umfassend aus Spenden finanziert.

Spenden sind nach wie vor wichtig

Vor Corona gab es über das Jahr hinweg rund 4.000 Besucher in der Stadtkirche, ein treues und spendables Publikum, so dass alle Künstler, die zum Teil von weit her kamen, kleine wie große Ensembles, nie enttäuscht von dannen gingen und gerne bereit waren und sind, wiederzukommen.

Jetzt wird ein Neustart gewagt. Dieser wird nur funktionieren, wenn für jedes Konzert 60 Anmeldungen vorliegen, verbunden mit der Bereitschaft, besonders spendabel zu sein, damit der Veranstalter es verantworten kann, die Konzertreihe weiter zu führen.

Corinna Kirchhoff unterstützen

Angesagt hatte sich unter anderen im November die Film- und Theaterschauspielerin Corinna Kirchhoff, die bei den Salzburger Festspielen zu sehen war, Mitglied des Berliner Ensembles ist, und mit ihrer Premiere der musikalischen Lesung von Flauberts „Madame Bovary“ nach Moers kommen will.

Er kann Gitarre, Schlagzeug und Klavier

Am kommenden Sonntag kommt Nico Maas mit seiner Gitarre nach Moers. Nico Maas, 1989 in Aachen geboren, wuchs in einer musikalischen Familie auf, Klavierunterricht und bereits ganz früh sang er zahlreiche Kinderlieder für verschiedene Ton-/ und Fernsehproduktionen ein. Ab zehn Jahre hatte er Gitarrenunterricht, ab 14 Jahre Schlagzeugunterricht. 2009 bis 2013 folgte ein Studium der Jazz-Gitarre am Conservatorium van Amsterdam. 2019 mit Unterstützung eines DAAD-Stipendiums ebendort erhielt er den Masterabschluss in Filmkomposition.

Anmeldung

Verbindliche Anmeldungen für das Konzert bis Freitag, 12 Uhr, unter info@korad.goeke.de und mobil unter 0176/6310 8636. Der Eintritt zum FIVE o`CLOCK KONZERT ist frei, am Ausgang wird um eine freiwillige Spende für die Künstler gebeten.