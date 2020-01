Ausnahmekünstler Har-Zahav, der auch in unserer Region die Freunde virtuoser und ausdrucksstarker Klaviermusik bereits mehrfach begeistert hat, präsentiert am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr im Kammermusiksaal Martinstift in Moers, Filder Straße 126, mit dem berühmten "Liebestraum" von Franz Liszt, den "Papillons" (Schmetterlinge) von Robert Schumann und weiteren Stücken von Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Claude Debussy und Liszt einen Querschnitt durch die Klavierliteratur. Menachem Har-Zahavs Interpretationen sind voller Gefühl, Esprit und Temperament. Besucher sprechen von „einer bemerkenswerten, formvollendeten Darbietung, wie man sie nicht oft erlebt“ und sie beurteilen den Meisterpianisten als „perfekten romantischen Virtuosen, technisch brillant, ausdrucksstark, sensibel ohne falsche Sentimentalität“.

Weltklasse- und Starpianist

Seiner musikalischen Aussagekraft und seiner „ans Wahnwitzige reichenden Technik“ verdankt er die Bezeichnungen als Weltklasse- und Starpianist. Dabei ist die Virtuosität nie Selbstzweck, sondern sie wird eingesetzt, um transparente Klangbilder im Dienste der Musik zu schaffen.

Internationale Konzerte

Menachem Har-Zahav ist als Solist mit und ohne Orchesterbegleitung international aufgetreten.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben zu seinem Konzert freien Eintritt. Dahinter steht sein Wunsch, gerade der Jugend einen Anreiz geben, klassische Konzerte zu besuchen. Har-Zahav sagt dazu: „Ich finde es schade, dass so viele Kinder und Jugendliche klassische Musik als altmodisch und langweilig ansehen. Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt.“

Karten

Eine Karte kostet 20 Euro, 15 Euro für Studenten, Schwerbehinderte und Arbeitslose mit Ausweis. Reservierungen sind jederzeit möglich unter der telefonischen Hotline: 0151/28442449. Einlass ist ab 14.30 Uhr.