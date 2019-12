Moers. Wer ist im sozialen Netzwerk "Teenigram" ein Superstar? Kann man aus den komprimierten Aufzeichnungen einer Überwachungskamera Rückschlüsse auf die beobachteten Ereignisse ziehen? Wie viele Minuten braucht der autonome Schneepflug mindestens, um den Weg zu drei Iglus frei zu räumen? Auf welchem Weg räumt ein Roboter den Müll weg? Und wie sortiert man mit wenig Umräumen einen neuen Teller in der Spülmaschine ein? Beim Informatik-Biber setzen sich Schülerinnen und Schüler mit altersgerechten informatischen Fragestellungen auseinander, spielerisch und wie selbstverständlich. Hier wird Interesse für Informatik geweckt, ohne dass Kinder, Jugendliche oder Lehrkräfte Vorkenntnisse besitzen müssen.

Der Online-Wettbewerb war noch nie so erfolgreich wie in diesem Jahr. Gut 401.000 Schülerinnen und Schüler machten mit. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von mehr als 28.000 TeilnehmerInnen bzw. von mehr als 7 Prozent. In der Primarstufe (Jahrgangsstufen 3 und 4) liegt die Steigerung sogar bei rund 34 Prozent, hier gab mehr knapp 12.000 TeilnehmerInnen. Der Mädchenanteil beim Informatik-Biber 2019 liegt mit 177.370 Teilnehmerinnen bei rund 45 Prozent, noch nie haben so viele Mädchen mitgemacht. Die Schülerinnen und Schüler der Moerser St. Marien-Schule waren eifrig beim Informatik-Biber 2019 dabei und stellten sich den unterschiedlichsten Aufgaben.

Insgesamt sind es 26 Grundschulen im Bundesgebiet, die sich mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern am Informatik-Biber 2019 beteiligt haben. Dieses herausragende Engagement wird mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 2.400 € gewürdigt. Alle Grundschulen, die zum ersten Mal dabei sind erhalten einen Plüschbiber.

„Wir danken der St. Marien-Schule, allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und insbesondere Barbara Klaaßen für ihr großartiges Engagement anlässlich des diesjährigen Informatik-Biber. Der Wettbewerb hat das Ziel, junge Menschen für Informatik zu begeistern. Mit der überwältigenden Teilnehmerzahl wurde dieses Ziel an der St. Marien-Schule mehr als erfüllt“, erklärt BWINF-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Pohl. „Wir sind stolz darauf, beim Thema Informatik zu den engagiertesten Grundschulen im Bundesgebiet zu zählen“, freut sich Schulleiterin Simone Berhorst.

Der Informatik-Biber weckt nicht nur das Interesse am Fach, sondern ist für viele Schüler auch der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit Informatik. Die Schülerinnen und Schüler hatten viel Spaß beim Biber-Wettbewerb. Foto: St. Marien-Schule