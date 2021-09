Im September geht die TerrassenKultur im Moerser Bollwerk 107 zwar zu Ende, aber vorher stehen noch vier ganz besondere Veranstaltungen auf dem Programm:

Am Freitag, 3. September, treten Scheuch wie Heu, Dan Ganove und Sebastian Dey auf und am Samstag, 4. September, geht es ab 18 Uhr weiter mit einer weiteren KlangFlora. Dieses Mal zu Gast ist das Duo Santi & Tuğçe.

Wer zwar keine neue Anziehsachen haben möchte, aber nicht immer etwas Neues dafür kaufen möchte, ist am Sonntag, 5. September, von 12-18 Uhr beim Kleidertausch Moers genau richtig.

Weiter geht es dann mit den letzten beiden TerrassenKultur-Veranstaltungen am Freitag, 10. September, um 19 Uhr mit Ilgen Nur und am Samstag, 11. September, um 19 Uhr mit Tanga Elektra. Ein großes Highlight erwartet alle Besucher zudem vom 16. bis 19. September: Das ComedyArts Close-Up. Gleich an vier verschiedenen Locations können die Zuschauer zahlreiche verschiedenen Künstler zu verschiedenen Uhrzeiten erleben.

Bevor der September zu Ende ist, freut sich das Team des Bollwerk 107, dass Altin Gün am Donnerstag, 30. September, um 20 Uhr wieder zu Gast ist.

Noch ein Hinweis zum Kartenverkauf für alle Veranstaltungen des Bollwerk 107: Karten können entweder an der Abendkasse oder im Vorverkauf erworben werden. Letzteres ist ausschließlich online über www.bollwerk107.de oder die üblichen AD-Ticket-Verkaufsstellen möglich (z.B. Stadtinformation Moers, Kirchstr. 27). Die angegebenen VVK-Preise verstehen sich zuzüglich systembedingter Gebühren (ADticket, print@home, Bearbeitungsgebühr der VVK-Stelle).