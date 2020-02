Diesen Mittwoch, 26. Februar, wurde ein Patient im Bethanien-Krankenhaus Moers vorstellig (das Wochen-Magazin berichtete), der befürchtete, sich bei einer vorherigen Italien-Reise mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Nun die gute Nachricht: Mittlerweile liegt das negative Laborergebnis dem Fachdienst Gesundheitswesen der Weseler Kreisverwaltung vor. Damit gibt es im Kreis Wesel nach wie vor keinen Erkrankungsfall mit dem Coronavirus (Covid 19).

Der Fall in Moers galt nach Definition des Robert Koch Instituts zu keinem Zeitpunkt als begründeter Verdacht. Ein begründeter Verdachtsfall besteht, wenn ein Patient die entsprechenden Symptome zeigt und sich in den letzten 14 Tagen in einer vom Coronavirus betroffenen Region aufgehalten hat oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen hatte.

Was können Bürger tun, um sich zu schützen?

Aufgrund der aktuellen Grippesaison sollten ohnehin folgende Hygienemaßnahmen beachtet und eingehalten werden:

- Hustenhygiene (in die Armbeuge husten)

- Nieshygiene

- Regelmäßig gründlich Hände waschen

Was soll man bei einem Verdachtsfall auf das Corona-Virus tun?

Der erste Ansprechpartner für Bürger ist der eigene Hausarzt/die eigene Hausärztin. Hierbei sollte man diesen zunächst telefonisch kontaktieren und die weiteren Schritte abklären.

Ansprechpartner für Nachfragen

- Bürger-Hotline des MAGS: 0211 – 855 4774

- Niedergelassene Ärzte FD 53 Gesundheitswesen

- Links zu offiziellen Informationsquellen sowie weitere aktuelle Informationen sind zu finden unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/.

Im Lokalkompass gibt es hierzu weitere Infos:

Wie man sich richtig mit Vorräten eindeckt: https://www.lokalkompass.de/dinslaken/c-ratgeber/wie-ich-mich-richtig-mit-vorraeten-eindecke_a1313292

Habt ihr Angst? https://www.lokalkompass.de/moers/c-ratgeber/corona-wie-geht-ihr-damit-um_a1314606