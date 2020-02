Für das künftige Verwaltungsgebäude am EDEKA Platz in Utfort gehen die Bauarbeiten in eine neue Phase. Die ersten Stützpfeiler wurden gesetzt, die als tragende Elemente den Kern des Rohbaus bilden. Sie sind wichtige Säulen für die Skelettkonstruktion, die im finalen Bauabschnitt in Trocken- und Leichtbauweise ausgebaut wird. Die wesentlichen Aushubarbeiten für das Verwaltungsgebäude wurden abgeschlossen, die Bodenplatte wurde bereits im Dezember gegossen.

Ergeschoss und Treppenhaus entstehen

„Jetzt beginnt die Phase, in der wir die Fortschritte des Baus sehen können und das Gebäude in die Höhe wächst“, erklärt Peter Wagener, Geschäftsführer EDEKA Rhein-Ruhr. Die nächsten Bauabschnitte werden die Erdgeschossbodenplatte und der Treppenhauskern sein. Bereits Mitte nächsten Jahres sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Mietflächen für lokale Unternehmer

Am künftigen EDEKA Platz wird zusätzlich ein Nahversorgungszentrum gebaut. Während der Aushub für das Parkhaus fast abgeschlossen ist, beginnt dieser in Kürze für das E-Center. Auf dem Gelände mit insgesamt 125.000 Quadratmetern entstehen neben der Verwaltung ein E-Center, ein Getränkefachmarkt und Flächen für lokale Geschäfte und Dienstleister.

Mehrwert für alle

Zwar sind bereits erste Verträge unterzeichnet, aber es können sich noch interessierte Unternehmer um freie Flächen bewerben. „Uns ist wichtig, eine gute Mischung von Anbietern aus der Region als direkte Nachbarn zu gewinnen. Damit schaffen wir auch Mehrwert für das gesamte Viertel“, ergänzt Wagener.