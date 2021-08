Wenn sich am Freitag, 3. September, um 13 Uhr das Tor auf dem Friedrich-Ebert-Platz öffnet, dann dürfen sich die Menschen der Region auf ein echtes Kirmesvergnügen mit vielen Attraktionen freuen. Der Moerser Pop-Up-Freizeitpark „MOfun“ präsentiert eine attraktive Mischung von Fahrgeschäften, Imbissangeboten und Kinderattraktionen. Unter anderem sorgen Breakdancer, Autoscooter, Konga und EXTREM für den ultimativen Spaß. Bunte Fahrgeschäfte wie Willi der Wurm, Flying Crazy Bus und viele mehr bieten vor allem Familien viel Abwechslung.

Zum gemütlichen Verweilen bietet MOfun zwei schön gestaltetete große Biergärten und ein Jahrmarktcafe. Wer also eine Pause vom Entenangeln, Kamelrennen oder nach der Fahrt mit der Geisterbahn einlegen möch-te, der ist dort bestens aufgehoben. Rund um die Biergärten sind zudem kirmestypische Schmankerl wie Scho-ko-Fruchtspieße, Brezeln, Backfisch oder Kartoffeltwister zu finden. Natürlich fehlt auch der Duft von Zucker-watte, Churros und Crêpes nicht.

Bei MOfun wird auch 2021 großer Wert auf die Einhaltung der aktuelle Coronaschutzverordnung gelegt. Um eine Kontrolle der Gästezahlen sowie der vorzuweisenden 3 G’s (geimpft, genesen, getestet) zu gewährleisten, ist der gesamte Friedrich-Ebert-Platz eingezäunt. „Es dürfen durch diese Maßnahmen bis zu 2.500 Gäste zeit-gleich den Freizeitspaß mit vielen Attraktionen besuchen. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in einigen Bereichen, z.B. im Eingangsbereich und auf den WC-Anlagen ist weiterhin Pflicht. Auch alle Schausteller müssen spezielle Hygiene-Maßnahmen in ihren Betrieben treffen“, erklärt Sabine Opgen-Rhein von der MoersMarketing GmbH.

Wer sich schon im Vorfeld über das tolle Angebot, die Hygieneregeln oder die konkreten Öffnungszeiten in-formieren möchte, der ist auf der eigens für MOfun programmierten Homepage richtig. Unter www.mo-fun.de gibt es neben den wichtigsten Infos auch die Tages-Tickets zu kaufen. „Wir freuen uns auf eine aufregende Zeit und möchten uns an dieser Stelle auch für die tolle Unterstützung durch ENNI, die Sparkasse am Niederrhein und der Volksbank Niederrhein bedanken“ so Michael Birr.

Öffnungszeiten:

Freitag, 3. September bis Sonntag, 12. September von 13 bis 22 Uhr

Eintrittspreise:

Tagestickets sind nur online unter www.mo-fun.de erhältlich (Es gibt keine Tageskasse); Kinder ab 8 Jahre und Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder unter 8 Jahren haben freien Eintritt (nur in Begleitung von Erwachsenen).

Einlass:

Voraussetzung ist ein offizieller Nachweis: geimpft, genesen oder getestet (Getestet: mit offiziellem Nachweis maximal 48 Stunden alt); Kinder bis zum Ende des 15. Lebensjahres benötigen keinen Test, Kinder ab 16 Jahren benötigen keinen Test, wenn eine aktuell gültige Schülerbescheinigung (z.B. ein Schülerausweis) vorliegt