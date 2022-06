„Ohne Musik könnte ich nicht leben. Sie ist ein ganz besonderer Teil meines Lebens“, schwärmt Pascal von der Weiden. Der sympathische Moerser hat gerade allen Grund zur (Vor)-Freude. Am kommenden Freitag, 24. Juni, erscheint seine erste Debütsingle mit dem Titel „Dass du gehst“. Eine gefühlvolle Pop-Ballade, die nicht nur ins Ohr, sondern vor allem auch ins Herz geht.

Der Titel handelt von der Geschichte zweier Menschen, die fortan getrennte Wege gehen und rückblickend versuchen, das Geschehene zu verarbeiten. Pascal schrieb den Text und komponierte die Gesangsmelodie. „Die Trennung einer Partnerschaft ist das, was ja eigentlich jeder schon mal durchgemacht hat und womit auch jeder etwas verbindet. Singen ist für mich wie eine Art „Instrument“, mit dem man ganz viel Gefühl ausdrücken kann“, erzählt der 45-jährige Familienvater und Dachdeckermeister mit der tiefen, warmen Stimme. „Gesungen habe ich immer schon gerne“. Als Sänger der Rheinberger Coverband „Borthrocker“ sammelte Pascal erste musikalische Bühnenerfahrungen, zusammen mit seiner Frau Miriam ist er Mitglied im Duisburger Chor „Heimathafen“ unter der Leitung von Thomas Bremser.

Ohrwurmalarm garantiert

Die Musik zog sich wie ein roter Faden durch Pascals Leben und gewann immer stärker an Bedeutung. Das Jahr 2018 sollte für seinen weiteren musikalischen Werdegang ganz entscheidend sein: Pascal begann eine Gitarren- und Gesangsausbildung bei Produzent Patrick Huven, der auch die Musik zum Song „Dass du geht“ schrieb, Co-Produzent Aleg Ross sorgte für das passende Arrangement. Als Textdichter fiel es Pascal nicht schwer, die passenden, berührenden Zeilen zum Songthema zu verfassen. Zusammen mit der eingängigen Melodie wurde „Dass du gehst“ so zu einer guten Mischung, die Ohrwurmalarm garantiert.

Doch nicht nur Vorfreude, sondern auch etwas Aufregung ist bei der ganzen Sache dabei. „Der Song wurde schon im Radio gespielt. Das ist schon spannend, wenn du dein eigenes Lied so hörst“, berichtet Pascal schmunzelnd. „Ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht.“ Pascal träumt dabei gar nicht von der ganz großen Karriere als Sänger. Vielmehr könne er sich vorstellen, als Singer/Songwriter für andere Sänger neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit zu arbeiten.

Veröffentlicht wird der Song von „Fiesta Records“. Ab Freitag ist „Dass du gehst“ auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich. Einfach mal reinhören - es lohnt sich! Hier eine Hörprobe schon mal vorab.