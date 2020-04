Wie kann ich mich am besten gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen? Schutzmaßnahme Nummer eins ist das gründliche Händewaschen mit Seife, Schutzmaßnahme Nummer zwei heißt „die Hände desinfizieren“. Die ganze Prozedur mehrmals täglich, hinterlässt so langsam ihre Spuren. Die Hände werden rauh und rissig, die Haut reißt ein. Was unternehmen Sie dagegen? Schreiben Sie uns Ihre Tipps gegen rauhe Hände als Kommentar unter diesen Artikel. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten!