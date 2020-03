Zuhause bleiben, von den Menschen Abstand halten und sozialen Kontakte meiden – das ist in letzten Tagen leider bittere Wahrheit geworden. Damit den Menschen in Moers und Umgebung aber nicht die Decke auf den Kopf fällt, hatte Kathrin Olzog, Inhaberin der Barbara Buchhandlung an der Burgstraße 3, eine besondere Idee. Nachdem die Buchhandlung aufgrund der Corona-Krise vorübergehend schließen musste, liefert sie ihre Bücher zu den Kunden nach Hause. Ein Beispiel von vielen anderen Geschäften und Firmen, die ihre Ware direkt vor Ort abliefern.

„Wir sind auch in Coronazeiten weiterhin für Sie da“, sagt Kathrin Olzog, die den Online-Shop der Buchhandlung zusätzlich schon länger betreibt. „Das erfolgt ganz unkompliziert. Für mich sind Bücher Güter des täglichen Bedarfs. So können auch die Kunden zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Wir sind total glücklich, dass die Nachfrage so groß ist. Das Telefon steht nicht mehr still. An einem Tag gehen bis zu 50 Bestellungen raus.“

Im Netz 24 Stunden, sieben Tage die Woche und vor Ort kann die Ware per Mail, unter www.genialokal.de, via Facebook, Instragram und Whats App ( 0176-23 25 45 83) bestellt werden. Diese werden kostenlos in Moers und Umgebung von Kathrin Olzog und ihrem Team ausgeliefert. Der Kauf der Ware erfolgt dann auf Rechnung. „Wichtig ist uns, den Kontakt zu den Kunden so halten zu können“, freut sich die Inhaberin. Infos auch unter Tel: 02841- 9992799.