Das Ableseteam der ENNI Energie & Umwelt (ENNI) ist im Dezember im Zuge des sogenannten rollierenden Abrechnungsverfahrens in der Moerser Innenstadt unterwegs.



„Dieses Mal erfassen wir dort – unterstützt von der Dienstleistungsgesellschaft ASL Services – rund 9.500 Strom-, Gas- und Wasserzählerstände bei 6.700 Haushaltskunden“, informiert Silke Baum als zuständige Mitarbeiterin und betont: „Wir werden die Zähler nur dort ablesen, wo diese grundsätzlich ohne Kundenkontakt zugänglich sind – zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern. Dabei gehen unsere Mitarbeiter äußerst sensibel vor und halten Hygiene- sowie Abstandsvorschriften (AHA-Regeln) stets ein.“ Befinden sich die Zähler in Wohnungen oder Einfamilienhäusern, lesen die ASL-Mitarbeiter nicht persönlich ab, sondern hinterlassen im Briefkasten eine Informationskarte. „Darauf finden die Bewohner die Telefonnummer und E-Mail-Adresse der ASL, unter denen sie den Zählerstand selbst mitteilen können.“

Wichtiger Hinweis: Die Ablesung ist ein jährlich wiederkehrendes Ereignis, über das die ENNI die Kunden nicht gesondert informiert. Trotzdem hofft Silke Baum auf deren Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein schneller und reibungsloser Ablauf gewährleistet.“ Dabei haben alle durch ENNI beauftragten Ableser einen Dienstausweis. Dieser ist mit einem Hologramm versehen. „Wir können nicht jeden Kunden einzeln informieren, weil der Aufwand zu groß wäre“, bittet Silke Baum um Verständnis und rät Bewohnern, sich den Ausweis – unter Einhaltung der Abstandsregeln – vorlegen zu lassen, damit keine schwarzen Schafe in die Häuser gelangen. „Vorsicht ist immer besser, als ungebetene Gäste ins Haus zu lassen. Allerdings müssen die Beteiligten natürlich auch hier die Corona-Regeln beachten.“ Im Zweifel sollten sich Kunden bei der ENNI unter der kostenlosen Service-Rufnummer 0800 222 1040 informieren.