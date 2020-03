Die ENNI Stadt & Service (ENNI) führt am Dienstag, 17. März, Bauarbeiten im Parkhaus Kautzstraße aus. Um diese ungehindert durchführen zu können und auch, um dabei keine Fahrzeuge zu beschädigen, bleibt das Parkhaus an diesem Tag geschlossen.

„Wir werden die Zufahrt am Vorabend um 20 Uhr schließen und bitten auch alle Langzeitparker, ihre Fahrzeuge rechtzeitig bis zum Dienstagmorgen um 7 Uhr hinauszufahren“, bittet Jörn Tracht, bei Sachgebietsleiter für die Gebäudeunterhaltung, um Verständnis dafür, dass die Stadt Moers den Dauerparkern während der Sperrung des Parkhauses keine anderweitige Parkfläche zuweisen kann. Im Vorfeld der Maßnahme wird die ENNI die Nutzer mit entsprechenden Hinweisen im Parkhaus an die Sperrung erinnern. Spätestens am Dienstag, 17. März, 16 Uhr, ist das Parkhaus wieder geöffnet.