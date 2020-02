Viele Jugendliche wissen nicht, wo ihre Stärken und Neigungen liegen und haben Probleme, den richtigen Beruf für sich zu finden. Um das zu ändern, bietet der Verein „Jugend braucht Zukunft“ in Zusammenarbeit mit der VHS Moers am Samstag, 7. März, in Moers und am Samstag, 16. Mai, in Kamp-Lintfort wieder seine Berufsorientierungsseminare an. Die Teilnehmer ermitteln hier anhand einer knapp sechsstündigen Selbstanalyse Neigungen und Fähigkeiten, bevor sie in ein intensives Einzelcoaching einsteigen. Alles läuft anonymisiert ab. Es geht darum, sich selbst zu erkennen und selbst einen Weg für sich zu finden. Die Schulung ist nicht nur informativ, sondern auch abwechslungsreich und kurzweilig. Materialien werden zur Verfügung gestellt, Teilnahmezertifikat inklusive. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: 02841/201565 oder www.vhs-moers.de.