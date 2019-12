Tanzen und Gesundheit - ein attraktives Paar

Moers. Die CITY-Tanzschule Gottlieb im Wall-Zentrum beginnt das neue Jahr mit einer zusätzlichen Kursusreihe. Nicht wie in allen anderen Kursen steht der Tanz im Vordergrund, sondern die Gesundheit. Der Tanz wird selbstverständlich dafür genutzt. In Kooperation mit dem TTC Mülheim e.V. heißt der erste Kursus „Aktiv gegen den Schweinehund“ und richtet sich an die Zielgruppe „Frauen über 50 Jahre“. Initiiert von der Staatskanzlei NRW, Abt. Sport und Ehrenamt sowie dem NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat der Landessportbund NRW ein Modellprojekt „Gesundheitsorientierte Angebote im Sportverein“ umgesetzt. Bei regelmäßiger Teilnahme bezuschusst der LSB die Teilnahme mit 80% des Kursushonorars. Der 15-stündige Kursus beginnt am Freitag, 24.01.2020 um 16 Uhr. Da die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt ist, ist eine Voranmeldung unter www.city-tanzschule.de oder 02841-22111 erforderlich.