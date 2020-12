In einem Flyer des Vereins Freiheitsboten wurde ein Zitat des Caritas-Direktors Peter Neher abgedruckt. Das Zitat wurde aus einem anderen Zusammenhang zitiert und spiegelt in keinster Weise die Haltung des Caritasverbandes zum Umgang mit der Pandemie wieder.



Das Wohl und die Gesundheit aller Menschen ist für den Caritasverband das Wichtigste. Der Verein arbeiten täglich dafür, dass Menschen in Not sich auf sie verlassen können. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern streng umgesetzt, damit die Caritas einen Teil zur Eindämmung der Pandemie beisteuern kann.