Was, bitte, ist eine Teabag-Challenge?!?

In den zwei Monaten der sportfreien Corona-Zeit veranstaltete die Fußballabteilung des TV Kapellen zahlreiche interne Wettbewerbe beziehungsweise eSports-Meisterschaften. Im Rahmen der "Teabag-Challenge" waren die Jugendtrainer und Alteherren aufgerufen, mit dem Fuß einen Teebeutel aus zwei Metern Entfernung in eine Kaffeetasse zu schnippen und sich dabei filmen zu lassen.

Für jedes erfolgreich eingesendete Video spendeten der Förderverein Kinder- und Jugendfussball Kapellen e.V. beziehungsweise die Mannschaftskasse der Alteherren einen kleinen Obulus zugunsten des Fördervereins Freunde und Förderer des Spielhauses Kapellen e.V., einer offenen Einrichtung für Kinder der Stadt Moers in unserem Stadtteil.

Spende an Förderverein Spielhaus Kapellen

Die symbolische Übergabe ist nun erfolgt. Aus den Händen von Tom Breder, Vorsitzender Förderverein Fußball, und Andree Peterkes, Alteherren TV Kapellen, konnte sich Kerstin Friedrich als Vorsitzende des Fördervereins Spielhaus Kapellen über eine stattliche Spendensumme in Höhe von 550 Euro freuen.

Unterstützung für Heike und Lukas

"Ein starkes Zeichen der Solidarität der verschiedenen gemeinnützigen Organisationen in Kapellen untereinander" so Andreas Albrecht (2. Vorsitzender im Förderverein Spielhaus und Mitglied Alteherren TV Kapellen)."Mit dieser tollen tollen Aktion des Fußballs in Kapellen wollen wir die beiden hauptberuflichen Kräfte, Heike und Lukas, bei der Organisation einer Tagesaktivität für Kinder des Spielhauses unterstützen, sobald dies wieder uneingeschränkt möglich ist.“