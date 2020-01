Auch in diesem Jahr waren in Repelen die Sternsinger unterwegs. Seit 20 Jahren wird die Aktion von der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus und der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp ökumenisch verantwortet.



Das ist eine Besonderheit! Obwohl an den beiden Sammeltagen letzte Woche jeweils nur 17 Kinder unterwegs gewesen sind, ist eine erstaunliche Summe von 5.862,13 Euro zusammengekommen! Danke an alle Kinder und Spender!