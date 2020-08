Jusos Moers und Ibrahim Yetim übergaben nun eine Spende an das Tierheim Moers



Die Corona-Pandemie hat auch für spürbare Einbußen im Tierheim in Moers gesorgt. Das Frühlings- und Sommerfest des Tierheims mussten ausfallen, somit fielen wichtige Quellen für Spenden weg. Auch andere großzügige Spenden sind aus finanziellen Gründen in diesem Jahr ausgeblieben.

Neues Hundehaus und Station für kranke Katzen und Kleintiere sind geplant

Das Tierheim hat viele Kosten zu decken: neben der Versorgung der Tiere, Tierarzt- und Futterkosten müssen auch acht feste Mitarbeitergehälter bezahlt, außerdem freut sich das Tierheim über Geldspenden, um den bereits 2019 geplanten und genehmigten Umbau/Sanierung des veralteten „kleinen Hundehauses“ zu finanzieren.

Hier wird nach erfolgtem Umbau eine erweiterte Station für kranke Katzen und Kleintiere entstehen.

Tiere sind auf Hilfe angewiesen

Tiere sind besonders schutzbedürftig, das bestätigt auch Gisela Kuhnen vom Tierschutzverein Moers und Umgebung: „Kinder, Senioren und Tiere, das sind Gruppen, die auf unterschiedliche Weise auf fremde Hilfe angewiesen sind. Wir vom Tierheim Moers haben uns entschieden: unser Auftrag ist es, den Tieren zu helfen.“

Die Jusos Moers haben zur Unterstützung in dieser schwierigen Zeit zu einer Spendenaktion aufgerufen. Über zehn Tage lang haben die Jungsozialisten Spenden angenommen. „Die Tiere im Tierheim haben es ohnehin schwer genug, dem Tierheim dürfen in dieser Zeit und darüber hinaus nicht noch zusätzlich Steine in den Weg gelegt werden“, betont die Moerser Juso-Vorsitzende Lisa Neuhausmann.

Ibrahim Yetim half beim Sammeln: „Die aktuelle Situation ist für alle schwierig. Jeder und Jedem Hilfsbedürftigen muss geholfen werden,dazu zählen selbstverständlich auch die Tiere.“ Zur Übergabe der Spende traf man sich mit Gisela Kuhnen und Gisela Großmann, die sich beide ehrenamtlich dem Tierwohl verschrieben haben. Sie hatten Futterspenden und großzügige Gutscheine für Tierbedarf dabei.

Gutscheine können bedarfsgerecht eingelöst werden

„Die Gutscheine sind eine sehr gute Idee! Wir haben viele Tiere, die besonderes Futter und Pflege brauchen. Wer also nicht weiß, welche Sachspenden wir benötigen, liegt mit einem Gutschein immer richtig: so können wir selbst gezielt für unsere Schützlinge einkaufen gehen“, erklärt Gisela Großmann.

Weitere Spenden sind dringend nötig - auch an andere Tierheime

Yetim und die Vorsitzenden der Jusos Moers hoffen, durch die Aktion auf die wichtige Arbeit des Tierheims aufmerksam machen zu können, damit auch über die Corona-Einbußen hinaus fleißig gespendet wird.

Spenden können zur Zeit kontaktlos und rund um die Uhr imSpendenmobil am Moerser Tierheim abgegeben werden. Da das Tierheim Moers gemeinnützig ist, können Spenden beim Finanzamt geltend gemacht werden.