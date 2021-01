Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag, 22. Januar, in ein Autohaus an der Benzstraße in Monheim eingebrochen und haben dort über 100 Autoschlüssel entwendet. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang durch das Außentor der zum Autohaus gehörenden Tiefgarage.

Im Autohaus suchten sie dann nach Wertgegenständen, wobei auch Arbeitsplätze der Angestellten durchwühlt wurden. Ob neben einem Tresor mit Fahrzeugschlüsseln weitere Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Fahrzeuge wurden keine entwendet. Konkrete Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder den genauen Zeitpunkt des Einbruchs ergaben sich nach ersten Ermittlungen bisher nicht.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.